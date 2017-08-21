В Башкирии создали два интернет-проекта для изучения башкирского языка

Про электронную библиотеку Ильдар Киньябулатов рассказал, что сама библиотека уже существует и называется «Китаптар». В ней уже есть около 1500 книг. За год её посетили 60 тысяч человек. Сейчас идёт разработка обновлённой версии библиотеки. В ней пользователи смогут сами добавлять книги. Соответственно, с увеличением пользователей количество книг будет расти. В общем доступе "Китаптар" появится в сентябре.