В Башкирии чиновник решил снести крест у православного молитвенного дома

- Я думаю, что это его личная инициатива, и его мотив – нетерпимость, радикальные взгляды, - говорит отец Андрей. – Связано ли это с тем, что он принадлежит к другой вере, я не знаю. Я с ним сталкивался только один раз, когда для обустройства территории вокруг храма в селе Красный ключ понадобился чернозем. Впечатления остались далеко не самые лучшие. А после произошедшего я вообще с ним разговаривать не хочу. Что касается наших прав на участок, то есть завещание и вступление в наследство права собственности будет в октябре. Но это не повод, чтобы выдергивать крест.