В Уфе лжецелительницы похитили у пенсионерки более 140 тысяч рублей

Преступление было совершено 17 августа днём. Как сообщает пресс-служба МВД, к пожилой уфимке на улице подошла неизвестная женщина и завела разговор о целительнице. Во время беседы к ним присоединилась сама «целительница», которая сообщила, что на пенсионерку наложена порча и ее нужно срочно снять. Для проведения ритуала были необходимы все деньги пенсионерки.