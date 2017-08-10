В Уфе лже-сотрудники газовой службы обманули пенсионерку на 200 тысяч

В ходе розыскных мероприятий правоохранительными органами установлены и задержаны подозреваемые в возрасте от 25 до 28 лет, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».