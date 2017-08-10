В Уфе лже-сотрудники газовой службы обманули пенсионерку на 200 тысяч

По предварительным данным, днём к пожилой женщине пришли трое мужчин и представились сотрудниками газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования визитеры вошли в квартиру.
Действовали мошенники по отработанной схеме, сообщает пресс-служба МВД. Один из них делал вид, что проверяет газовое оборудование, второй, отвлекая внимание доверчивой пенсионерки, предлагал установить фильтр на воду, а третий, обнаружив тайник, похищал деньги.
В ходе розыскных мероприятий правоохранительными органами установлены и задержаны подозреваемые в возрасте от 25 до 28 лет, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Полиция напоминает, что не стоит открывать дверь незнакомым людям.