Сергей Катырин: В сфере разрешительной деятельности надо наводить порядок

Закон давно назрел, считают участники рынка. Чтобы те, у кого нет разрешений, могли иметь гарантии при выходе на рынок, а те, у кого они уже есть, могли спокойно заниматься своим бизнесом. Сейчас в этой сфере действуют законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другие.