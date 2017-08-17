mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе закроют движение по улице Красноводской

17 августа 2017, 12:04
Ограничение будет действовать с 18 по 21 августа.

В Уфе с 18 по 21 августа закроют движение транспорта по улице Красноводской на участке протяженностью 60 метров в районе дома № 7, следует из сообщения на официальном сайте администрации города. Как следует из сообщения, эти меры приняты для работ по выносу теплосети из зоны застройки многоэтажного дома на пересечении улиц Обская и Красноводская.

Кроме этого, до 20 августа ограничено движение транспорта по проезжей части ул. Генерала Горбатова на участке протяженностью 5 метров в районе дома №171/2 по ул. Менделеева. Здесь ведутся работы по капитальному ремонту теплосети центрального отопления на объекте «ТМ62. Котельная №27, ул. Менделеева, 134».

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48