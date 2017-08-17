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В Уфе во время пожара из больницы эвакуировали 300 человек

17 августа 2017, 13:03
Погибших и пострадавших нет.

17 августа в 4 часа утра в дежурную поступило сообщение о пожаре в терапевтическом противотуберкулезном диспансере по Проспекту Октября. По прибытию на место пожарными установлено, что на девятом этаже происходит сильное задымление, сообщает пресс-служба МЧС. Позже выяснилось, что в одной из палат произошло загорание матраса.

В тушении участвовали 30 пожарных и 10 единиц техники. Эвакуировано 300 человек. Погибших и пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано в 04 часа 09 минут.

На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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