В Уфе во время пожара из больницы эвакуировали 300 человек

17 августа в 4 часа утра в дежурную поступило сообщение о пожаре в терапевтическом противотуберкулезном диспансере по Проспекту Октября. По прибытию на место пожарными установлено, что на девятом этаже происходит сильное задымление, сообщает пресс-служба МЧС. Позже выяснилось, что в одной из палат произошло загорание матраса.
В тушении участвовали 30 пожарных и 10 единиц техники. Эвакуировано 300 человек. Погибших и пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано в 04 часа 09 минут.
На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.