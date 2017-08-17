В Башкирии за период активности клещи покусали 10 226 человек

В медицинские организации республики по состоянию на 16 августа обратилось 10 226 человек по поводу присасывания клеща, сообщает пресс-служба минздрава РБ. Ежегодно в рамках государственной программы ведомства приобретается иммуноглобулин и распределяется по медицинским организациям республики с учетом среднестатистических показателей по укусам клещей за предыдущий год.
Клещевой энцефалит, или болезнь лайма, лайм-боррелиоз - инфекционное заболевание, передающееся через укус иксодового клеща. Характеризуется поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов. При раннем выявлении и правильном лечении в большинстве случаев заканчивается выздоровлением.