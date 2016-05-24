В Башкирии клещи покусали 4000 человек

Количество пострадавших от укусов клещей неуклонно растет. Около 4000 человек обратилось по поводу присосавшихся клещей в 2016 году. По сравнению с прошлым годом количество обращений в медицинские организации увеличилось в 2,5 раза (1500 человек). От укусов клещей в этом году пострадало 1250 детей.
Бороться с клещами помогает вакцинопрофилактика, индивидуальная защита и акарицидная обработка. Галина Пермина отметила, что при обработке территорий от клещей используются абсолютно безопасные для людей и животных вещества.