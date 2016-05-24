В Башкирии клещи покусали 4000 человек

Заместитель начальника управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина сообщила на оперативном совещании в администрации Уфы о том, что количество пострадавших от укусов клещей в этом году увеличилось в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом.