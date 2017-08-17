Павел Степанов: Плохие дороги как драйвер экономического роста

Депутаты и чиновники потеряют существенную часть своих доходов и лишатся возможности каждый год отчитываться о «ямочном ремонте в 1000 кв. м.». Личные садовники, повара, няни, гувернантки потеряют свои места, и будут проклинать власть, лишившую их средств к существованию.

Полный крах автомобильной промышленности – старинные Жигули смогут ездить десятилетиями, не испытывая нужды в ремонте подвески и шаровых. Десятки тысяч работников автомастерских и сходов-развалов, а также производителей запчастей останутся без работы. АвтоВАЗ окончательно встанет. Дети будут голодать и просить хотя бы хлебушка.

Но с хлебушком тоже будут проблемы, потому что нефтеперерабатывающие заводы потеряют чудовищную часть доходов из-за снижения расхода бензина - как вы наверно знаете, расход топлива увеличивается из-за постоянного изменения режима движения. Снижение доходов от бензина будет привычно компенсироваться повышением цен на нефтепродукты, в том числе на дизель, который является основным топливом для зерноуборочных комбайнов. Зерновые, мука и хлеб подорожают.

Снижение доходов работников нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности значительно снизит потребление шуб и сумочек их жен. Бутики переедут обратно на вещевые рынки. Это вызовет снижение налоговых и страховых поступлений. Пенсионный фонд разорится. Пенсионеры опять вернутся на помойки (впрочем, они и сейчас от них недалеко, но хлеб теперь не будут выбрасывать).

Химическая промышленность и резинотехническая промышленность тоже схлопнется – отпадет необходимость менять шины каждый год или два – а это та же переработка нефти. Асфальт – это тоже продукт переработки нефти, на всякий случай.

Транспортные услуги убьются окончательно – кому нужны такие цены на перевозку при росте цен на топливо? При том, что на своих Жигулях можно разогнаться до 150 км/ч?

Металлургия и машиностроение – тоже будут в ауте. Снижение количества аварий по причине ям на дорогах, как следствие, вызовет снижение потребности в кузовном ремонте – а это, опять же, уменьшение количества рабочих мест в соответствующих отраслях. Кроме того, отсутствие ямочного ремонта вызовет снижение потребности в строительной технике и ее обслуживании, а это зарплаты в производстве запчастей и их установке.

Жилищное строительство. Вышеперечисленные проблемы со снижением доходов в торговле и производстве вызовут невероятный спад в покупательной способности и, соответственно, упадет покупательская способность населения. И одновременно рост цен на материалы, компенсирующий падение натурального производства, спровоцирует как увеличение цен на жилье, так и снижение объемов жилищного строительства.

Журналисты в большинстве своем потеряют работу – ДТП и дурацких тендеров станет меньше – не о чем писать.