Павел Степанов: Плохие дороги как драйвер экономического роста

Опять собираются ремонтировать дорогу Уфа-Аэропорт. Стоимость ремонта составляет 140 млн. При этом больше 100 миллионов – из федерального бюджета.
Я считаю – это прекрасная новость! Те самые таджикские или другие гастарбайтеры, после отправки денег на родину, будут тратить федеральную денюжку на еду в солнечной Башкирии.
А это значит, что уфимские магазинчики с этих денег заплатят налоги в муниципальный бюджет, и, возможно, муниципальные службы в следующую зиму найдут бабло на чистку дорог.
Я вкратце расписал так называемый первичный мультипликативный эффект от ремонта дорог – но есть еще другие плюсы – мультики на этом не заканчиваются.
Ведь если подумать, что случится, если у нас будут хорошие дороги? Кому в России нужны гладкие скоростные дороги? Да никому!
В силу вышеизложенных причин потребление падает, а следом и ВВП. По качественным дорогам в Россию прорываются китайские товары и гастарбайтеры.
Последние долларовые сбережения народа уходят на китайскую еду и вьетнамские шмотки.
Страна погружается в инфраструктурный кризис, а следом и в хаос.
Так что хватит ругать плохие дороги – благодаря им в России все еще что-то держится.