В Башкирии пьяный инспектор ГИБДД устроил ДТП

В Бураевском районе Башкирии в эту субботу, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД по Башкиии.
- По материалам предварительной проверки установлено, что сотрудник Отдела МВД России по Бураевскому району в нерабочее время на личном автомобиле «ВАЗ-2115» двигался по улице в селе Бураево. Предварительно, мужчина не справился с рулевым управлением и совершил наезд на забор приусадебного участка. В результате ДТП автомашина получила механические повреждения, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - отмечается в сообщении МВД,
В настоящее время, как уточнили в МВД, в отношении виновника ДТП составлен административный материал по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях России.
- Сейчас по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудника. Устанавливаются все факты и обстоятельства происшествия, - отмечается в сообщении.