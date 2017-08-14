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В Башкирии пьяный инспектор ГИБДД устроил ДТП

14 августа 2017, 11:01
ДТП произошло в Бураевском районе.

В Бураевском районе Башкирии в эту субботу, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД по Башкиии.

- По материалам предварительной проверки установлено, что сотрудник Отдела МВД России по Бураевскому району в нерабочее время на личном автомобиле «ВАЗ-2115» двигался по улице в селе Бураево. Предварительно, мужчина не справился с рулевым управлением и совершил наезд на забор приусадебного участка. В результате ДТП автомашина получила механические повреждения, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - отмечается в сообщении МВД,

В настоящее время, как уточнили в МВД, в отношении виновника ДТП составлен административный материал по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях России.

- Сейчас по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудника. Устанавливаются все факты и обстоятельства происшествия, - отмечается в сообщении.

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