В Башкирии пьяный инспектор ГИБДД устроил ДТП

- По материалам предварительной проверки установлено, что сотрудник Отдела МВД России по Бураевскому району в нерабочее время на личном автомобиле «ВАЗ-2115» двигался по улице в селе Бураево. Предварительно, мужчина не справился с рулевым управлением и совершил наезд на забор приусадебного участка. В результате ДТП автомашина получила механические повреждения, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - отмечается в сообщении МВД,