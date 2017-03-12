В Башкирии пьяный лихач сбил сотрудника ДПС и протаранил патрульную машину

В субботу 11 марта на автодороге Уфа – Красная горка – Павловка сотрудники полиции потребовали остановиться водителя автомобиля ВАЗ-2106. Однако он проигнорировал их просьбу и попытался скрыться от правоохранительных органов. Полицейские устроили за ним погоню, неоднократно требовали его остановиться через громкоговоритель.
В ходе преследования автомобиля ДПС обогнал правонарушителя в селе Красная Горка. Один из сотрудников вышел из машины и попытался повторно ее остановить, но водитель «Жигулей» совершил наезд на полицейского и продолжил движение. Пытаясь скрыться, он совершил столкновение с патрульным автомобилем и, не останавливаясь, продолжил движение, - сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
После чего другой сотрудник полиции несколько раз выстрелили из табельного орудия в воздух, а затем стал стрелять по колесам «Жигулей». В итоге на 82 км. автодороги Уфа – Красная Горка – Павловка «шестерку» удалось остановить.
За рулем оказался 22 летний житель Иглинского района Башкирии. По итогам медосвидетельствования у него было установлено алкогольное опьянение.
В отношении него составлен протокол по признакам правонарушения «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Сотрудник ДПС был доставлен в районную больницу и после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Инспектор ДПС с травмами обратился в районную больницу, после оказания медицинской помощи отпущен