В Башкирии пьяный лихач сбил сотрудника ДПС и протаранил патрульную машину

В ходе преследования автомобиля ДПС обогнал правонарушителя в селе Красная Горка. Один из сотрудников вышел из машины и попытался повторно ее остановить, но водитель «Жигулей» совершил наезд на полицейского и продолжил движение. Пытаясь скрыться, он совершил столкновение с патрульным автомобилем и, не останавливаясь, продолжил движение, - сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.