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В Башкирии пьяный лихач сбил сотрудника ДПС и протаранил патрульную машину

12 марта 2017, 09:22
Его удалось задержать.

В субботу 11 марта на автодороге Уфа – Красная горка – Павловка сотрудники полиции потребовали остановиться водителя автомобиля ВАЗ-2106. Однако он проигнорировал их просьбу и попытался скрыться от правоохранительных органов. Полицейские устроили за ним погоню, неоднократно требовали его остановиться через громкоговоритель.

В ходе преследования автомобиля ДПС обогнал правонарушителя в селе Красная Горка. Один из сотрудников вышел из машины и попытался повторно ее остановить, но водитель «Жигулей» совершил наезд на полицейского и продолжил движение. Пытаясь скрыться, он совершил столкновение с патрульным автомобилем и, не останавливаясь, продолжил движение, - сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

После чего другой сотрудник полиции несколько раз выстрелили из табельного орудия в воздух, а затем стал стрелять по колесам «Жигулей». В итоге на 82 км. автодороги Уфа – Красная Горка – Павловка «шестерку» удалось остановить.

За рулем оказался 22 летний житель Иглинского района Башкирии. По итогам медосвидетельствования у него было установлено алкогольное опьянение.

В отношении него составлен протокол по признакам правонарушения «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Сотрудник ДПС был доставлен в районную больницу и после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Инспектор ДПС с травмами обратился в районную больницу, после оказания медицинской помощи отпущен

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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