В Башкирии мать ребенка, умершего от пневмонии, хочет наказать врача

- Моя дочь всегда была здоровым ребенком, - поясняет свою позицию Айгуль Романова. – За три года пока она ходила в детский сад, она всего один раз болела простудой, и потом ветрянкой. Такого не могло случиться, что иммунитет снизился так резко, и дочка умерла. Врачи не провели никакой диагностики, когда она поступила в поликлинику, не сделали рентген, УЗИ, анализы. Только взяли кровь из пальца. Если бы они сделали все, как надо, моя девочка, возможно, была бы жива. Конечно, в такой ситуации, мне хочется добиться справедливости, и я хочу, чтобы врачи понесли заслуженное наказание.