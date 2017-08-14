В Башкирии мать ребенка, умершего от пневмонии, хочет наказать врача

Трагедия произошла в конце июня прошлого года. 5-летняя Аня поехала в гости к бабушке в Благовещенск, и неожиданно заболела. В поликлинику ее направили утром 27 июня, практически сразу после того, как ее состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали ангину. Однако уже 28 июня, в два часа ночи, девочке стало хуже, и ее перевели в реанимацию в больницу Благовещенска. Был поставлен диагноз пневмония, малышку срочно отвезли в Уфу.
В 6 часов вечера ребенок впал в кому, было подключено искусственное дыхание в республиканской детской клинической больнице. Однако это помогло ненадолго: 29 июня в 3.50 ночи ребенок умер, произошла остановка сердца. Мама уверена, что это произошло из-за того, что врачи изначально провели неправильную диагностику. По факту смерти ребенка бирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Была проведена экспертиза, которая показала, что врачи в смерти ребенка не виноваты, и все сделали правильно. Однако мама Ани с этим не согласна, и потребовала повторной экспертизы.
- Моя дочь всегда была здоровым ребенком, - поясняет свою позицию Айгуль Романова. – За три года пока она ходила в детский сад, она всего один раз болела простудой, и потом ветрянкой. Такого не могло случиться, что иммунитет снизился так резко, и дочка умерла. Врачи не провели никакой диагностики, когда она поступила в поликлинику, не сделали рентген, УЗИ, анализы. Только взяли кровь из пальца. Если бы они сделали все, как надо, моя девочка, возможно, была бы жива. Конечно, в такой ситуации, мне хочется добиться справедливости, и я хочу, чтобы врачи понесли заслуженное наказание.
Между тем, специалисты утверждают, что случай сам по себе весьма спорный, и девочка вполне могла умереть от пневмонии не по вине врачей.
- В принципе смерть от пневмонии у детей такого возраста возможна, хотя умирают они от этой болезни не так часто, и в целом всем известно, что пневмония – смертельное заболевание, - говорит главный детский пульмонолог Минздрава Башкирии Радик Гатиятуллин. – То, что ребенку не сделали УЗИ или рентген, тоже не аргумент, потому что это, как правило, ничего не решает. При остром и молниеносном течении болезни даже очень опытные врачи ничего сделать не могут.
Пока уголовное дело расследуется, Айгуль собирает деньги на адвоката. Поскольку она мать-одиночка и воспитывает еще двух сыновей, даже 50 тысяч рублей, которые необходимы на его услуги, для нее – сумма неподъемная.
Все, кто считает, что мама права и хочет ей помочь, могут перевести деньги на карту 639002069011898101 («Сбербанк»).