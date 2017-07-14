В райбольнице Башкирии нашли «мертвых душ»: сельчане обвинили главврача

- Этот вопрос для нашего района очень серьезный. Когда мы ставили его в план, несколько депутатов высказались о многочисленных жалобах в адрес здравоохранения и лично к главному врачу больницы. Поэтому было принято решение не просто заслушать доклад руководителя больницы о «плюсах и минусах», но и создать специальные комиссии. Одна из них проверит то, как организовано питание в больнице, вторая - обеспеченность лечебного учреждения лекарствами, третья – поговорит с работниками. После этого мы уже будем принимать решение, - сказал источник из депутатского корпуса «Медиакорсети».