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В райбольнице Башкирии нашли «мертвых душ»: сельчане обвинили главврача

14 июля 2017, 16:47
Как стало известно «Медиакорсети», депутаты Совета Кигинского района Башкирии на очередной сессии планируют разобраться в ситуации, которая сложилась в области здравоохранения в их районе.

В августе депутаты должны заслушать доклад главного врача районной больницы Равиля Каримова о состоянии здравоохранения в районе. Однако из-за многочисленных жалоб, которые поступают на главврача местной больницы Равиля Каримова, депутаты планируют создать комиссии, которые отправятся с проверкой в больницу.

- Этот вопрос для нашего района очень серьезный. Когда мы ставили его в план, несколько депутатов высказались о многочисленных жалобах в адрес здравоохранения и лично к главному врачу больницы. Поэтому было принято решение не просто заслушать доклад руководителя больницы о «плюсах и минусах», но и создать специальные комиссии. Одна из них проверит то, как организовано питание в больнице, вторая - обеспеченность лечебного учреждения лекарствами, третья – поговорит с работниками. После этого мы уже будем принимать решение, - сказал источник из депутатского корпуса «Медиакорсети».

По словам источника, на Равиля Каримова поступают многочисленные жалобы, как от местных жителей, так и от сотрудников лечебного учреждения. Его обвиняют в том, что он необоснованно выписывает себе и своим «любимчикам» премии, закупает лекарства у частных компаний для того, чтобы получить «откат», кормит «мертвых» душ.

- В психиатрическом и психотерапевтическом отделениях находятся от 5-6 до 15-20 больных, а меню в кухне рассчитывают от 30 до 45 больных. При этом больные психотерапевтического отделения находятся 2-3 часа днём и уходят домой. Возникает вопрос, куда идут продукты питания больных и "мертвых душ", - рассказал другой источник «Медиакорсети» суть некоторых жалоб.

Кроме этого, жители отмечают, что в районе в последнее время значительно увеличились показатели детской смертности, но никаких действий, чтобы исправить эту ситуацию, глава больницы не предпринял.

Ситуация со здравоохранением в Кигинском районе дважды попадала в последние годы в поле зрения руководства Башкирии.

Так, в апреле 2014 года министр здравоохранения Анвар Бакиров сообщил о том, что в Белокатайском, Кигинском, Краснокамском, Гафурийском районах в 2013 году не работало эндоскопическое оборудование, якобы по причине отсутствия пациентов.

- В то же время, именно в этих районах запущенность онкопатологии составляет 30 процентов и более, а в 2013 году выявлено девять случаев рака желудка IV стадии, - сказал тогда министр.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов во время рабочей поездки в Кигинский район в 2015 году обратил внимание на здравоохранение и демографическую ситуацию в районе.

- Мне кажется, что в этой части есть, над чем работать, - сказал тогда он. - Цифры на самом деле не очень хорошие. За последние четыре года в районе снизилась рождаемость на 2,5 процента и выросла смертность на 5 процентов. Рождаемость – на 14 на тысячу человек, смертность – тоже 14 на тысячу человек.

По официальным данным Башкортостанстата, общий коэффициент смертности в Кигинском районе в 2015 году составил 14,4 промилле (человек на тысячу населения).

Получить комментарий у самого Равиля Каримова Медиакорсети пока не получилось: в приемной сказали, что он уехал в Уфу, а номер мобильного телефона предоставить отказались.

Мы следим за развитием событий.

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