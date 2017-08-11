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В Уфе перекрыто движение транспорта на улице Ульяновых

11 августа 2017, 09:15
Здесь ремонтируют дорогу.

В связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Ульяновых на участке от ул.Интернациональная до ул.Первомайская будет полностью закрыто движение автотранспорта с 08.00 часов 11 августа до 20.00 часов 12 августа, следует из сообщения на сайте администрации города.

В мэрии отмечают, что перекрытие движения транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры битума.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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