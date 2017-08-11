В Уфе перекрыто движение транспорта на улице Ульяновых

В связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Ульяновых на участке от ул.Интернациональная до ул.Первомайская будет полностью закрыто движение автотранспорта с 08.00 часов 11 августа до 20.00 часов 12 августа, следует из сообщения на сайте администрации города.