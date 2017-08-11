В МВД Башкирии решили провести проверку по факту взятки сотрудника ГИБДД

Министром внутренних дел Башкирии Романом Деевым назначена служебная проверка по факту незаконного получения денежных средств сотрудником дорожной инспекции.
Как сообщалось ранее, начальник отдела ГИБДД получил от своего знакомого 25 тысяч рублей за организацию выдачи регистрационного знака на автомобиль для его знакомой с цифровым сочетанием 777.
Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что по результатам проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел, и привлечения его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.