Уфимцам предложили самим выбрать название нового сквера

Напротив ЦТиР «Мир» не прекращаются работы по благоустройству будущего сквера, который расположится между зданиями 1 и 3 по проспекту Октября. На сайте администрации сообщается, что уже уложена брусчатка, установлен чугунный забор, новые бордюры.