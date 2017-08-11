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Уфимцам предложили самим выбрать название нового сквера

11 августа 2017, 15:43
У сквера уже появились очертания, но имени ещё нет.

Напротив ЦТиР «Мир» не прекращаются работы по благоустройству будущего сквера, который расположится между зданиями 1 и 3 по проспекту Октября. На сайте администрации сообщается, что уже уложена брусчатка, установлен чугунный забор, новые бордюры.

В группах Советского района в социальных сетях ВКонтакте и Facebook проводится голосование за название. Оно продлится до 15 августа.

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