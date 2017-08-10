Вадим Гайдук возглавил уфимский парк «Россия – моя история»

Директором уфимского исторического парка «Россия – моя история» стал политолог Вадим Гайдук. Новое руководство на днях представил директор АНО «Арт-Уфа» Евгений Маврин. Он порекомендовал Вадима Гайдука как профессионала, эксперта в области политической истории, современных политических процессов, регионалистики и этнополитики, национальных и федеративных отношений и сообщил, что в ближайшее время парк начнет обрастать профессиональным научно-экспертным сообществом.
Вадим Гайдук родился в 1972 году в Уфе. В 1989 году окончил школу №62, после с отличием окончил УГНТУ и Башкирскую академию госслужбы и управления. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам и докторскую по политическим наукам.
В 1996 году работал помощником ректора БАГСУ, где работал до 2007 года начальником отдела кадров, отдела госслужбы и кадровой политики и руководителя НИИ проблем управления и госслужбы. С 2009 года работал профессором кафедры госправа в Институте права, в 2013 – завкафом политологии БашГУ и руководителем регионального отделения Российского общества политологов.