mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вадим Гайдук возглавил уфимский парк «Россия – моя история»

10 августа 2017, 13:37
20-летняя карьера Вадима Гайдука связана с научно-экспертной и преподавательской деятельностью по юридическим и политическим наукам в ведущих вузах Башкирии.

Директором уфимского исторического парка «Россия – моя история» стал политолог Вадим Гайдук. Новое руководство на днях представил директор АНО «Арт-Уфа» Евгений Маврин. Он порекомендовал Вадима Гайдука как профессионала, эксперта в области политической истории, современных политических процессов, регионалистики и этнополитики, национальных и федеративных отношений и сообщил, что в ближайшее время парк начнет обрастать профессиональным научно-экспертным сообществом.

Вадим Гайдук родился в 1972 году в Уфе. В 1989 году окончил школу №62, после с отличием окончил УГНТУ и Башкирскую академию госслужбы и управления. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам и докторскую по политическим наукам.

В 1996 году работал помощником ректора БАГСУ, где работал до 2007 года начальником отдела кадров, отдела госслужбы и кадровой политики и руководителя НИИ проблем управления и госслужбы. С 2009 года работал профессором кафедры госправа в Институте права, в 2013 – завкафом политологии БашГУ и руководителем регионального отделения Российского общества политологов.

Материалы по теме
В Уфе 12 июня откроется исторический парк «Россия – Моя история» В Уфе открыли мультимедийный исторический парк
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48