Вадим Гайдук возглавил уфимский парк «Россия – моя история»

Вадим Гайдук родился в 1972 году в Уфе. В 1989 году окончил школу №62, после с отличием окончил УГНТУ и Башкирскую академию госслужбы и управления. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам и докторскую по политическим наукам.