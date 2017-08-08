Завтра, 9 августа, в Уфе волонтеры очистят от мусора лес за остановкой «Трамплин», сообщили в администрации города. Экологическую акцию организовали благотворительный проект «Чистая Уфа» и администрация Октябрьского района. Начало мероприятия в 19.00. Всех неравнодушных пригласили принять участие в акции.