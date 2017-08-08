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В Уфе волонтеры очистят от мусора лес за остановкой «Трамплин»

8 августа 2017, 12:14
Экологическая акция пройдет 9 августа.

Завтра, 9 августа, в Уфе волонтеры очистят от мусора лес за остановкой «Трамплин», сообщили в администрации города. Экологическую акцию организовали благотворительный проект «Чистая Уфа» и администрация Октябрьского района. Начало мероприятия в 19.00. Всех неравнодушных пригласили принять участие в акции.

После работы будет организовано чаепитие и мастер-классы, с подарками от партнеров проекта.

Все средства, полученные от сбора раздельного мусора на акции, пойдут на лечение семилетнему уфимцу Эльдару Сафронову с тяжелым заболеванием.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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