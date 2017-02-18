В Уфе сотрудники ГИБДД подарили пенсионерам специальные сумки

В столице Башкирии прошла необычная акция. Сотрудники ГИБДД, приехавшие из разных городов республики, дарили уфимским пенсионерам уникальные светоотражающие сумки
Продукты, лекарства и гостинцы внукам пенсионеры могут носить в модных сумках ручной работы. Светоотражающие авоськи для бабушек и дедушек сшили школьники белебевской гимназии.
- Всего за час пребывания на центральном рынке обладателями ярких подарков стали около десятка пенсионеров. Теперь они не только обладатели эксклюзивных сумок с красивыми узорами ручной работы, оформленными светоотражающей лентой, но и самые заметные в темноте для водителей люди, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. - Дорожные полицейские надеются, что подобные акции напомнят гражданам о взаимоуважении. Самое главное они помогут избежать несчастных случаев на дорогах.