mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе сотрудники ГИБДД подарили пенсионерам специальные сумки

18 февраля 2017, 09:22
Светоотражающие авоськи были сшиты для них воспитаннками гимназии из Белебея.

В столице Башкирии прошла необычная акция. Сотрудники ГИБДД, приехавшие из разных городов республики, дарили уфимским пенсионерам уникальные светоотражающие сумки

Продукты, лекарства и гостинцы внукам пенсионеры могут носить в модных сумках ручной работы. Светоотражающие авоськи для бабушек и дедушек сшили школьники белебевской гимназии.

- Всего за час пребывания на центральном рынке обладателями ярких подарков стали около десятка пенсионеров. Теперь они не только обладатели эксклюзивных сумок с красивыми узорами ручной работы, оформленными светоотражающей лентой, но и самые заметные в темноте для водителей люди, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. - Дорожные полицейские надеются, что подобные акции напомнят гражданам о взаимоуважении. Самое главное они помогут избежать несчастных случаев на дорогах.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07