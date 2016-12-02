В Нефтекамске власти пытались отсрочить выделение жилье сироте

- Оглашение было 30 ноября, - рассказала Медиакорсети Кристина Слепцова. – Им (администрации города – прим.ред.) отказали в отсрочке. То есть теперь получается, что жилье они мне должны дать в течение месяца, так как согласно первому решению меня должны были включить в список получателей на 2016 год. После того как решение было принято, я позвонила в администрацию, в жилищный отдел начальнику. Себе под нос что-то бормочет и всё.