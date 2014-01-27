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Медведь, убитый природоохранным инспектором, отомстил ему после смерти

27 января 2014, 13:14
Заплатят государству 130 тысяч рублей за убитого косолапого 52-летний Гариф Шангареев и 57-летний Рифкат Алиуллин. Мужчины в октябре 2012 года расправились с медведем, выйдя на незаконную охоту неподалеку от села Отнурок в Белорецком районе Башкирии. Суд посчитал, что браконьеры, уничтожив мишку, нанесли непоправимый ущерб природе и оценил шкуру убитого медведя в 130 тысяч рублей. Интересно, что в момент добычи зверя Гариф Шангареев трудился инспектором Южно-Уральского государственного природного заповедника.





#Новости#Общество#Денис Объедкин
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