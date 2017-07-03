В Уфе сгорели две машины «скорой помощи»: подробности

Согласно документации в аренду планируется взять всего 8 автомобилей. В контракте оговаривается, что транспортной компании предстоит предоставлять к началу каждой смены транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленное ГСМ. Время выезда на вызов должно составлять не более 4-х минут, время доезда до адреса вызова - не более 10 миут, время доезда до лечебно-профилактического учреждения - не более 30 минут. Контракт рассчитан на два года, до июля 2019 года.