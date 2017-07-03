В Уфе сгорели две машины «скорой помощи»: подробности

Сигнал о возгорании двух машин поступил в диспетчерскую МЧС в 3.26 ночью 1 июля, пожар потушили через 26 минут.
Позже источник Ufa1.ru сообщил, что сгоревшие автомобили принадлежали частной компании и что на одной из подстанций («Скорой помощи» - прим.) на следующей неделе заканчивается контракт на обслуживание, и, возможно, таким образом кто-то попытался запугать конкурентов.
По данным одного из директоров частных компаний, на рынке частных транспортных услуг для «скорой помощи» сейчас действует 10-15 компаний.
По данным сайта госзакупок, 23 июня здесь был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению Уфы и Уфимского района Республики Башкортостан для нужд ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Начальная цена контракта - 39 млн 914 тыс руб
Согласно документации в аренду планируется взять всего 8 автомобилей. В контракте оговаривается, что транспортной компании предстоит предоставлять к началу каждой смены транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленное ГСМ. Время выезда на вызов должно составлять не более 4-х минут, время доезда до адреса вызова - не более 10 миут, время доезда до лечебно-профилактического учреждения - не более 30 минут. Контракт рассчитан на два года, до июля 2019 года.
На улице Архитектурная находится офис частной скорой помощи «Здоровое поколение». Главный врач медицинской организации Карина Исламова сообщила Медиакорсети, что их компания не работает с городской скорой.
- Мы частная компания, контрактов с городской скорой у нас нет. Нам не интересны эти контракты и принимать участие в торгах мы не планируем, - сказала она.
О возможных причинах возгорания - это хулиганство или происки конкурентов - Карина Исламова говорить не стала.
- Пока ничего сказать не могу. Сейчас мы ждем результаты экспертизы и ответы следственных органов, - сказала она.