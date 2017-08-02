Очередной ливень в Уфе затопил Черниковку, видео

- Асфальт на дороге, а также разметка совсем недавно были приведены в надлежащее состояние, а вот что касается ливневой канализации... такие катаклизмы показывают, что ливнёвка не справляется. Закатали свежим асфальтом, теперь иногда делают вид, что чистят от веток и мусора, - рассказала Медиакорсети жительница Калининского района Светлана Валиева.