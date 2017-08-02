Очередной ливень в Уфе затопил Черниковку, видео

Огромные лужи воды и непрекращающийся дождевой поток становятся привычной картиной для жителей северных районов Уфы. Особенно это касается Черниковки, и прежде всего ее центральной улицы – Первомайской.
Вчера после очередного ливня ее буквально залило водой.
- Асфальт на дороге, а также разметка совсем недавно были приведены в надлежащее состояние, а вот что касается ливневой канализации... такие катаклизмы показывают, что ливнёвка не справляется. Закатали свежим асфальтом, теперь иногда делают вид, что чистят от веток и мусора, - рассказала Медиакорсети жительница Калининского района Светлана Валиева.
Помимо неудобств с транспортом и возможностью быть придавленным упавшим от ветра деревом, жители жалуются, на непредусмотрительное отношение к маломобильным слоям населения.
- Помимо подтопления самой проезжей части, затоплены пешеходные аллеи возле дороги, продолжает Валиева. - Пешеходам пройти негде, а как быть инвалидам?
По данным МЧС Башкирии, сегодня 2 августа в республике переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 21-26°.
Вероятно, вчерашний потоп в Черниковке не последний.
Оперативно прокомментировать эту ситуацию в мэрии не смогли.