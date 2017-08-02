Как Уфа отметила день ВДВ

Тогда под Воронежем впервые из самолета на парашютах высадилось десантное подразделение в тылу условного врага. За все время существования в этих войсках отслужило более миллиона человек. Сейчас подразделения ВДВ насчитывают более 40 тысяч военнослужащих.
Этот праздник по традиции отмечают и молодые ребята, отслужившие «срочную» в десантуре, и их старшие товарищи, честью выполнявшие свой долг в военных конфликтах последних десятилетий.
В Уфе по традиции праздничной площадкой стал аэродром «Забельский» в поселке 8 Марта. Здесь было организовано авиашоу легкомоторной авиации, показательные выступления спортсменов-парашютистов, ветеранов ВДВ и спецназа, представителей Союза боевых искусств и театрализованное представление «Как воюет «десантура», позавидует любой», сообщает пресс-служба столичной мэрии.
О том, как встречали «голубые береты» свой праздник в нашем фоторепортаже.