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Как Уфа отметила день ВДВ

2 августа 2017, 19:01
Сегодня в России отмечается день Воздушно-десантных войск. Датой основания ВДВ считается 2 августа 1930 года.

Тогда под Воронежем впервые из самолета на парашютах высадилось десантное подразделение в тылу условного врага. За все время существования в этих войсках отслужило более миллиона человек. Сейчас подразделения ВДВ насчитывают более 40 тысяч военнослужащих.

Этот праздник по традиции отмечают и молодые ребята, отслужившие «срочную» в десантуре, и их старшие товарищи, честью выполнявшие свой долг в военных конфликтах последних десятилетий.

В Уфе по традиции праздничной площадкой стал аэродром «Забельский» в поселке 8 Марта. Здесь было организовано авиашоу легкомоторной авиации, показательные выступления спортсменов-парашютистов, ветеранов ВДВ и спецназа, представителей Союза боевых искусств и театрализованное представление «Как воюет «десантура», позавидует любой», сообщает пресс-служба столичной мэрии.

О том, как встречали «голубые береты» свой праздник в нашем фоторепортаже.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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