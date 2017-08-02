mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяный мужчина ударил журналиста телеканала НТВ в день ВДВ

2 августа 2017, 18:05
Сотрудник телеканала попросил пьяного помолчать, итогом смелого поступка стал удар в челюсть.

2 августа в России ежегодно отмечается день Воздушно-десантных войск. В этот праздник военные отдыхают с применением алкоголя, а обычные прохожие стараются их не беспокоить, дабы не провоцировать конфликты.

К сожалению, журналист телекомпании НТВ Никита Развозжаев забыл об элементарных правилах безопасности и попросил пьяного мужчину помолчать и не портить прямой эфир. Тот не стерпел подобной грубости и ударил журналиста в челюсть. Ведущая в студии не растерялась и сообщила, что у журналиста "какие-то проблемы". По последним данным, агрессивного мужчину уже задержали сотрудники полиции, более того, он не имеет никакого отношения к воздушно-десантным войскам. Стоит отметить, что на мужчине была футболка со словом "Оплот". Данная организация известна тем, что участвовала в "Антимайдане" и боях на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины.

#Новости#Надежда Валитова#Общество#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48