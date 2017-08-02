Пьяный мужчина ударил журналиста телеканала НТВ в день ВДВ

К сожалению, журналист телекомпании НТВ Никита Развозжаев забыл об элементарных правилах безопасности и попросил пьяного мужчину помолчать и не портить прямой эфир. Тот не стерпел подобной грубости и ударил журналиста в челюсть. Ведущая в студии не растерялась и сообщила, что у журналиста "какие-то проблемы". По последним данным, агрессивного мужчину уже задержали сотрудники полиции, более того, он не имеет никакого отношения к воздушно-десантным войскам. Стоит отметить, что на мужчине была футболка со словом "Оплот". Данная организация известна тем, что участвовала в "Антимайдане" и боях на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины.