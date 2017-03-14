Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» разработали инструкцию: «Что делать, если к вам пришел коллектор?», которая позволит гражданам разобраться в тонкостях вступившего в силу закона о защите прав граждан при взыскании. Документ содержит перечень возможных нарушений со стороны взыскателей, список надзорных и компетентных органов, а также образцы документов, которые позволят должникам направить жалобу и отстоять свои законные права, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
- Мы постарались коротко, просто и понятно разъяснить людям, какие права дает им новый закон. Мы сделали это в форме ответов на вопросы, с которыми чаще всего люди обращаются в проект. Все самое важное, что человеку нужно знать об этой неприятной стороне жизни, мы уместили на пяти страницах, - пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. - Кроме того, этот алгоритм - руководство к действию для тех, кто готов отстаивать свои права, поэтому граждане найдут здесь адреса для обращений и образцы жалоб.
Алгоритм самопомощи для должников, подготовленный экспертами проекта ОНФ, содержит перечень возможных нарушений со стороны взыскателей. В методичке описываются правила, регулирующие общение коллекторов с должниками и членами их семей, ограничения на общение со стариками и детьми. Также в пособии описывается процедура, позволяющая должнику и вовсе отказаться от общения с коллектором. Если права должника все же были нарушены, методичка дает схемы обращения в полицию, надзорные органы, прокуратуру.
Федеральный закон «О защите прав граждан при взыскании», вступивший в силу с 1 января 2017 года, регулирует взаимоотношения между взыскателями и должниками. Именно с этой сферой связаны громкие дела, получившие федеральный резонанс, как, например, поджог коллектором дома семьи должников в Ульяновске, когда увечья получил двухлетний мальчик, а также блокированные телефоны больницы и отделения скорой помощи из-за долга их сотрудников в Челябинске и других городах.
- Принятие закона о защите прав граждан при взыскании - очень важный шаг для наведения порядка в этой по определению конфликтной сфере. И конечно многое зависит от того, как надзорные и правоохранительные органы будут осуществлять правоприменение. Теневой рынок взыскания уже демонстрирует разные формы приспособления к новым обстоятельствам, - подчеркнул Климов. - И если нелегальных взыскателей, а по сути вымогателей, не будут ловить, а кредиторов, пользующихся их услугами, - наказывать, то мы окажемся в ситуации «хотели как лучше, а получилось как всегда». Немалую роль в формировании правоприменительной практики будет играть и осведомленность граждан о своих правах. Поэтому мы считаем работу по популяризации и разъяснению норм нового закона чрезвычайно важной.