Что делать, если к вам пришел коллектор

- Принятие закона о защите прав граждан при взыскании - очень важный шаг для наведения порядка в этой по определению конфликтной сфере. И конечно многое зависит от того, как надзорные и правоохранительные органы будут осуществлять правоприменение. Теневой рынок взыскания уже демонстрирует разные формы приспособления к новым обстоятельствам, - подчеркнул Климов. - И если нелегальных взыскателей, а по сути вымогателей, не будут ловить, а кредиторов, пользующихся их услугами, - наказывать, то мы окажемся в ситуации «хотели как лучше, а получилось как всегда». Немалую роль в формировании правоприменительной практики будет играть и осведомленность граждан о своих правах. Поэтому мы считаем работу по популяризации и разъяснению норм нового закона чрезвычайно важной.