В "Радуге" прокомментировали ситуацию с покрывшейся сыпью пациенткой

- Во-первых, опоясывающий герпес – не заразная болезнь, и заболеть ей по результатам лечения в санатории невозможно, - заявил Медиакорсети директор «Радуги» Альберт Шамсутдинов. – Кроме того, в истории болезнии этой пациентки указано, что ранее у нее была аллергия на хлорку, и она говорила, что у нее высыпания появились из-за того, что бассейн, в котором она купалась, хлорированный. Во-вторых, расстояние между корпусами очень маленькое, всего 78 метров.
То, что у нас в санатории отсутствует стерильность, это абсолютная ложь. У нас все обрабатывается несколько раз в день дезинфицирующими средствами. При проведении процедур, после каждого пациента, кушетка обрабатывается специальной жидкостью. Салфетку каждый сам может постелить, но уже по своему желанию. В стакане с кислородным коктейлем, увидеть дно просто невозможно, поскольку сама по себе структура этой жидкости мутная, это норма. Синяк на руке после капельницы образоваться действительно может, такое бывает, но у нее конкретно, как видно на фото, синяк совсем в другом месте, а не там, где ставили капельницу. Скорее всего, он появился по каким-то другим причинам.
Что касается, ее отъезда из санатория, то информация о том, что она покинула санаторий на два раньше не соответствует действительности. Путевка у нее была до 23 июля, и вечером 22 июля в 20.00 она еще была здесь: ее осматривал врач, это закреплено документально.