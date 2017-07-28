mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В "Радуге" прокомментировали ситуацию с покрывшейся сыпью пациенткой

28 июля 2017, 15:38
В санатории «Радуга» опровергли всю информацию, о которой рассказала 62-летняя Зулхиза Арсланбаева Медиакорсети. Женщина утверждает, что заболела опоясывающим герпесом после лечения в здравнице, из-за того что там не соблюдали требования по стерильности.

- Во-первых, опоясывающий герпес – не заразная болезнь, и заболеть ей по результатам лечения в санатории невозможно, - заявил Медиакорсети директор «Радуги» Альберт Шамсутдинов. – Кроме того, в истории болезнии этой пациентки указано, что ранее у нее была аллергия на хлорку, и она говорила, что у нее высыпания появились из-за того, что бассейн, в котором она купалась, хлорированный. Во-вторых, расстояние между корпусами очень маленькое, всего 78 метров.

То, что у нас в санатории отсутствует стерильность, это абсолютная ложь. У нас все обрабатывается несколько раз в день дезинфицирующими средствами. При проведении процедур, после каждого пациента, кушетка обрабатывается специальной жидкостью. Салфетку каждый сам может постелить, но уже по своему желанию. В стакане с кислородным коктейлем, увидеть дно просто невозможно, поскольку сама по себе структура этой жидкости мутная, это норма. Синяк на руке после капельницы образоваться действительно может, такое бывает, но у нее конкретно, как видно на фото, синяк совсем в другом месте, а не там, где ставили капельницу. Скорее всего, он появился по каким-то другим причинам.

Что касается, ее отъезда из санатория, то информация о том, что она покинула санаторий на два раньше не соответствует действительности. Путевка у нее была до 23 июля, и вечером 22 июля в 20.00 она еще была здесь: ее осматривал врач, это закреплено документально.

Материалы по теме
Евгений Гурьев: В 2017 году санатории в Башкирии продавать не будемСанатории Башкирии остановились в своем развитии – Рустэм Хамитов В Башкирии пенсионерка покрылась сыпью после лечения в санатории «Радуга»
#Новости#Уфа#Санаторий#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48