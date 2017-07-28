В Башкирии пенсионерка покрылась сыпью после лечения в санатории «Радуга»

То, что у нас в санатории отсутствует стерильность, это абсолютная ложь. У нас все обрабатывается несколько раз в день дезинфицирующими средствами. При проведении процедур, после каждого пациента, кушетка обрабатывается специальной жидкостью. Салфетку каждый сам может постелить, но уже по своему желанию. В стакане с кислородным коктейлем, увидеть дно просто невозможно, поскольку сама по себе структура этой жидкости мутная, это норма. Синяк на руке после капельницы образоваться действительно может, такое бывает, но у нее конкретно, как видно на фото, синяк совсем в другом месте, а не там, где ставили капельницу. Скорее всего, он появился по каким-то другим причинам.