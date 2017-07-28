В Башкирии пенсионерка покрылась сыпью после лечения в санатории «Радуга»

Долгожданный отпуск наступил у работающей пенсионерки в середине июля. По предложению дочери, проживающей в Уфе, она решила его провести в санатории «Радуга». Ранее 62-летняя женщина уже отдыхала в одном из башкирских санаториев и осталась довольна. В «Радугу» она приехала, рассчитывая, что здесь будет, как минимум, не хуже. Однако с самого начала все пошло совсем не так, как она ожидала.
- Сразу меня прежде всего удивило расположение корпусов, я даже у дочери спросила, как же так, разве в санатории так бывает, чтобы жилищный корпус был так далеко от лечебного, - рассказывает Зулхиза Муллагуловна. - Но деваться уже было некуда, раз приехали, начали ходить лечиться.
С самого начала пенсионерку возмутило полное отсутствие какой-либо стерильности. Выяснилось, что персонал санатория не использует в работе первичные средства гигиены. А если пациент хочет, чтобы после предыдущего человека на процедурах ему подстелили, например, новую салфетку, то ее придется купить.
- На одной из первый процедур, магнитотерапии, передо мной лежал потный дед, - рассказывает Зулхиза. – Я предполагала, что когда он встанет, они протрут кушетку, магнитный ошейник или постелят салфетку хотя бы, но ничего этого медсестра не сделала, а сказала: если хотите, идите купите салфетку. Выяснилось, что салфетку надо купить, а стоит эта "мелочь" 50 рублей. И так потом приходилось покупать все время отдыха средства гигиены, в стоимость путевки, как оказалось, они не входят.
Стерильность, по словам женщины, - это то, за чем в санатории едва ли следят. В течение всего лечения ей приходилось наблюдать, как приборы для процедур мерперсонал даже не вытирал, полы мылись без хлорки.
- Когда я увидела, как готовится кислородный коктейль, была в ужасе, - приводит другой пример Зулхиза. – Женщина с распущенными волосами, сама жидкость непонятно из чего, ее водой разбавляют, подают в стакане, в котором дна не увидишь. Такая грязь там, как на рынке!
Отношение медперсонала к своей работе, по словам пенсионерки, также оставляет желать лучшего. Например, медсестра, ставившая ей капельницу, даже не могла найти вену на руке. В результате у Зулхизы Муллагуловны образовался синяк, который не проходит до сих пор.
Лечение в «Радуге» орчанка должна была проходить до 23 июля включительно. Однако уехать оттуда ей пришлось раньше на два дня. Дело в том, что после лечения в полном отсутствии стерильности женщина заболела опоясывающим герпесом! Помимо того что на теле вышла сыпь, у нее поднялась температура, и она почувствовала себя резко плохо. Когда это произошло, она решила уехать от горе-врачей «Радуги» как можно скорее и подальше – в Зианчуринский район к сестре. Позже за ней приехал муж и увез ее домой в Орск.
- Лечение в санатории обошлось почти в 20 тысяч рублей, это не считая того, что постоянно приходилось покупать салфетки и прочее, - говорит Зулхиза Муллагулловна. – И ведь теперь мне приходится лечить последствия, я до сих пор болею, за лекарства тоже немало приходится платить, уже несколько тысяч потратила. Судиться с санаторием я не буду из-за того, что живу в Орске, мне неудобно это, потому что, скорее всего, ездить придется. Но от того, что произошло, я в ужасе, никогда с таким не сталкивалась!
В санатории «Радуга» оперативно комментировать ситуацию не смогли. В приемной директора корреспондента Медиакорсети попросили оставить телефон, на который обещали перезвонить позже.
В санатории «Радуга» опровергли всю информацию, о которой рассказала Арсланбаева Медиакорсети:
- Во-первых, опоясывающий герпес – не заразная болезнь, и заболеть ей по результатам лечения в санатории невозможно, - заявил Медиакорсети директор «Радуги» Альберт Шамсутдинов. – Кроме того, в истории болезни этой пациентки указано, что ранее у нее была аллергия на хлорку и она говорила, что у нее высыпания появились из-за того, что бассейн, в котором она купалась, хлорированный. Во-вторых, расстояние между корпусами у нас очень маленькое, всего 78 метров.
То, что у нас в санатории отсутствует стерильность, это абсолютная ложь. У нас все обрабатывается несколько раз в день дезинфицирующими средствами. При проведении процедур, после каждого пациента, кушетка обрабатывается специальной жидкостью. Салфетку каждый сам может постелить, но уже по своему желанию. В стакане с кислородным коктейлем, увидеть дно просто невозможно, поскольку сама по себе структура этой жидкости мутная, это норма. Синяк на руке после капельницы образоваться действительно может, такое бывает, но у нее конкретно, как видно на фото, синяк совсем в другом месте, а не там, где ставили капельницу. Скорее всего, он появился по каким-то другим причинам.
Что касается, ее отъезда из санатория, то информация о том, что она покинула санаторий на два раньше не соответствует действительности. Путевка у нее была до 23 июля, и вечером 22 июля в 20.00 она еще была здесь: ее осматривал врач, это закреплено документально.