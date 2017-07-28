Толкачев: Контроль за соцсетями не должен нарушить свободу мысли и слова

Среди них – создание на территории России своего представительства, ограничение доступа или удаление в течение суток по заявлению пользователя информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, недостоверной, порочащей честь и достоинство другого лица информации и иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
На прошлой неделе законопроект получил в целом положительный отзыв правительства России и был направлен на доработку. Его планируется рассмотреть на одном из заседаний осенней сессии. Вместе с этим проектом закона в Государственную Думу внесен еще один – «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий ответственность за нарушение администратором социальной сети возложенных на него обязанностей. За это предлагается накладывать штраф: на граждан – от трех до пяти миллионов рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти миллионов.
– Роль социальных сетей в современном мире велика и постоянно возрастает. Исключительно важно сохранить информационную функцию данного инструмента, но при этом не допустить его использование в противоправных целях. К сожалению, анонимность высказываний, допустимая в Интернете, ведет к безнаказанности, а безнаказанность – к произволу,
– прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Данная проблема осознается не только в России, но и за рубежом, где принимаются соответствующие меры. Один из недавних примеров – Германия, в которой принят закон, предусматривающий требования к социальным сетям в отношении жалоб на противоправный контент и серьезные штрафы за нарушение таких требований – от 500 тысяч до 5 миллионов евро.
Константин Толкачев отметил также, что внесенный в Госдуму законопроект коррелирует с той работой, которую проводит возглавляемая им в Совете законодателей России комиссия по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции. В своем выступлении на состоявшемся не так давно в Государственной Думе заседании Президиума Совета законодателей Толкачев рассказал о мерах, принимаемых в регионах страны по контрпропаганде радикальной идеологии через СМИ и сеть «Интернет».
– Речь идет в первую очередь о противодействии экстремистским и террористическим организациям. Наша комиссия предложила ряд мер по государственной поддержке данной работы. В том числе я говорил о необходимости урегулировать Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» права, обязанности, порядок деятельности владельцев аккаунтов, блогов в социальных сетях и администраторов групп, – отметил Константин Толкачев. – По данному вопросу Государственным Собранием Башкортостана в Совет законодателей направлен соответствующей проект законодательной инициативы. Еще один схожий законопроект – «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – обсуждался в Госдуме на уровне профильного комитета весной этого года. В числе его инициаторов значится и депутат Госдумы от Башкортостана Михаил Бугера. В конечном счете не столь важно, какой именно из трех законопроектов будет окончательно доработан и принят. Важно другое: законодательный акт, регулирующий размещение в социальных сетях противоправного контента, необходим. Понимание этого есть и среди законодателей, и в обществе в целом. Разумеется, подобное решение не должно быть поспешным. При доработке законопроекта необходимо учесть множество нюансов. И контроль за размещаемой в социальных сетях информацией, конечно же, ни в коем случае не должен нарушить закрепленное в Конституции Российской Федерации право на свободу мысли и слова.