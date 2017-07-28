Толкачев: Контроль за соцсетями не должен нарушить свободу мысли и слова

– Речь идет в первую очередь о противодействии экстремистским и террористическим организациям. Наша комиссия предложила ряд мер по государственной поддержке данной работы. В том числе я говорил о необходимости урегулировать Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» права, обязанности, порядок деятельности владельцев аккаунтов, блогов в социальных сетях и администраторов групп, – отметил Константин Толкачев. – По данному вопросу Государственным Собранием Башкортостана в Совет законодателей направлен соответствующей проект законодательной инициативы. Еще один схожий законопроект – «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – обсуждался в Госдуме на уровне профильного комитета весной этого года. В числе его инициаторов значится и депутат Госдумы от Башкортостана Михаил Бугера. В конечном счете не столь важно, какой именно из трех законопроектов будет окончательно доработан и принят. Важно другое: законодательный акт, регулирующий размещение в социальных сетях противоправного контента, необходим. Понимание этого есть и среди законодателей, и в обществе в целом. Разумеется, подобное решение не должно быть поспешным. При доработке законопроекта необходимо учесть множество нюансов. И контроль за размещаемой в социальных сетях информацией, конечно же, ни в коем случае не должен нарушить закрепленное в Конституции Российской Федерации право на свободу мысли и слова.