Молочная страна обойдется бюджету Башкирии почти в два миллиона

Posted 25 июля 2017, 10:04
Published 25 июля 2017, 10:04
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
На проведение фестиваля «Молочная страна», который пройдет в Уфе 26 августа, из бюджета Башкирии будет выделено почти два миллиона рублей. Министерство сельского хозяйства Башкирии разместило на официальном сайте госзакупок шесть тендеров на организацию этого мероприятия. Общая начальная стоимость закупок – 1,75 млн руб.
Больше всего средств – 1,16 млн руб - предусмотрено на услуги аренды, доставки, монтажа и демонтажа быстровозводимых конструкций, в том числе шатров «Ярмарка», «Молочное кафе», и т.д.
Еще 95 тыс руб предусмотрено на изготовление баннеров для навигации.
На услуги по организации интерактивных площадок на молочном фестивале выделят 496,92 млн руб. Победителю предстоит разработать концепцию площадок и сценарий их работы, обеспечить возможность участия в мероприятиях интерактивных программ не менее 10 тысяч человек. Всего должно быть не менее 4-х таких площадок, в том числе «спорт и дети», «почувствуй вкус», «познавательная зона», «учись, играя».
Итоги тендеров планируют подвести 4 августа.
Фестиваль «Молочная страна» пройдет в Уфе 26 августа на площади Салавата Юлаева.