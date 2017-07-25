Молочная страна обойдется бюджету Башкирии почти в два миллиона

На услуги по организации интерактивных площадок на молочном фестивале выделят 496,92 млн руб. Победителю предстоит разработать концепцию площадок и сценарий их работы, обеспечить возможность участия в мероприятиях интерактивных программ не менее 10 тысяч человек. Всего должно быть не менее 4-х таких площадок, в том числе «спорт и дети», «почувствуй вкус», «познавательная зона», «учись, играя».