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Уфимцев просят помочь создать новый арт-объект

16 июля 2017, 11:08
"Земной шар" из ключей появится в Калининском районе в сентябре.

В Уфе планируется создание нового арт-объекта в виде земного шара - металлической сферы из колец и старых ключей, сообщили в пресс-службе администрации города. Планируется, что арт-объект появится в сентябре на территории Калининского района.

С первого июля собирают ненужные ключи для «Земного шара». Чтобы принять участие в подготовке арт-объекта, необходимо избавиться от ненужных ключей, отдав их создателям до первого августа с 09:00 до 18:00 по адресу улица Черниковская, 16. Подробную информацию можно получить по телефонам 8 (347) 287-52-10 и 287-52-15.

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