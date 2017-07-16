Уфимцев просят помочь создать новый арт-объект

С первого июля собирают ненужные ключи для «Земного шара». Чтобы принять участие в подготовке арт-объекта, необходимо избавиться от ненужных ключей, отдав их создателям до первого августа с 09:00 до 18:00 по адресу улица Черниковская, 16. Подробную информацию можно получить по телефонам 8 (347) 287-52-10 и 287-52-15.