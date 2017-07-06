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В Башкирии депутат возмутился тем, как назначили главврача в Бураево

6 июля 2017, 12:37
По словам Ильдара Исангулова, новый главврач ранее был уволен в Иглинском районе после жалобы о приписках.

Сегодня на заседании башкирского парламента с докладом выступил министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. После чего он отвечал на вопросы депутатов.

Ильдар Исангулов задал вопрос о том, как назначали главного врача Бураевской ЦРБ.

- В 2013 году было много жалоб из Иглинского района по Кудеевской больнице, мы там побывали и увидели ужасающее состояние, - издалека начал он. - Нам жаловались, что врачей заставляли заниматься приписками, вместо 10-15 приемов пациентов писать по 60-80, и даже по 100. Тогда местный главврач Салават Камалетдинов был освобожден. Он хотя и не лауреат Нобелевской премии, но имел 10 квартир в Уфе и несколько коттеджей, тут уже можно увидеть и коррупционную составляющую. Но сегодня он назначен главврачом в Бураевском районе. У меня вопрос: как принималось такое решение?

Анвар Бакиров ответил, что решение обсуждалось с главой администрации района, и Камалетдинов был выбран из нескольких кандидатур.

- Поймите, ни одного официального документа, судебного или из прокуратуры, мы не получили, - сказал министр. – Ставить крест на нем? В Бураевском районе достаточно сложная ситуация. Если он проявит профессионализм, то мы продлим с ним контракт, если не покажет – не продлим.

#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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