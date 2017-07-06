В Башкирии депутат возмутился тем, как назначили главврача в Бураево

- В 2013 году было много жалоб из Иглинского района по Кудеевской больнице, мы там побывали и увидели ужасающее состояние, - издалека начал он. - Нам жаловались, что врачей заставляли заниматься приписками, вместо 10-15 приемов пациентов писать по 60-80, и даже по 100. Тогда местный главврач Салават Камалетдинов был освобожден. Он хотя и не лауреат Нобелевской премии, но имел 10 квартир в Уфе и несколько коттеджей, тут уже можно увидеть и коррупционную составляющую. Но сегодня он назначен главврачом в Бураевском районе. У меня вопрос: как принималось такое решение?