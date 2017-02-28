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В Башкирии в этом году на дороги выделят около 13 миллиардов

28 февраля 2017, 18:48
Большая часть средств будет потрачена на ремонт.

В 2017 году финансирование дорожного фонда в республике утверждено в размере более 12,8 миллиарда рублей. С учетом переходящего остатка федеральных средств сумма должна составить более 16,2 миллиарда с ростом к предыдущему году на пять процентов. Такую информацию озвучил сегодня на расширенном заседании коллегии госкомтранса республики первый заместитель ведомства Альберт Сулейманов.

- Больше внимания планируем уделить ремонту и капермонту дорожной сети, продолжим реконструкцию и стоительство новых, на эти цели будет направлено не менее 12,8 миллиарда рублей, - сообщил Сулейманов. - Будут продолжены работы по строительству начатых в прошлом году объектов.

Также продолжится строительство подъездных дорог к населенным пунктам. В этом году Башкирия получит на эти цели 634 миллиона рублей из федерального бюджета. Это практически в 2,5 раза больше чем в 2016 году. Всего планируется построить 14 объектов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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