В Башкирии в этом году на дороги выделят около 13 миллиардов

В 2017 году финансирование дорожного фонда в республике утверждено в размере более 12,8 миллиарда рублей. С учетом переходящего остатка федеральных средств сумма должна составить более 16,2 миллиарда с ростом к предыдущему году на пять процентов. Такую информацию озвучил сегодня на расширенном заседании коллегии госкомтранса республики первый заместитель ведомства Альберт Сулейманов.
- Больше внимания планируем уделить ремонту и капермонту дорожной сети, продолжим реконструкцию и стоительство новых, на эти цели будет направлено не менее 12,8 миллиарда рублей, - сообщил Сулейманов. - Будут продолжены работы по строительству начатых в прошлом году объектов.
Также продолжится строительство подъездных дорог к населенным пунктам. В этом году Башкирия получит на эти цели 634 миллиона рублей из федерального бюджета. Это практически в 2,5 раза больше чем в 2016 году. Всего планируется построить 14 объектов.