В Башкирии в этом году на дороги выделят около 13 миллиардов

В 2017 году финансирование дорожного фонда в республике утверждено в размере более 12,8 миллиарда рублей. С учетом переходящего остатка федеральных средств сумма должна составить более 16,2 миллиарда с ростом к предыдущему году на пять процентов. Такую информацию озвучил сегодня на расширенном заседании коллегии госкомтранса республики первый заместитель ведомства Альберт Сулейманов.