В трёх районах Башкирии действовали ячейки экстремистской организации

- Задачами «таблиговцев» были скрытная пропаганда идеологии исламского экстремизма и вовлечение новых членов путём их психологической обработки, а глобальной целью – установление мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создание на базе регионов с традиционно мусульманским населением единого исламского государства «Всемирный халифат», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.