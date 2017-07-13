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В трёх районах Башкирии действовали ячейки экстремистской организации

13 июля 2017, 14:08
Пять членов запрещённой в России организации осуждены в Башкирии.

Чекмагушевский межрайонный суд республики Башкортостан вынес приговор пятерым членам запрещённой в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, ячейка организации действовала на территории трёх районов Башкирии Уфимского, Дюртюлинского и Чекмагушевского.

- Задачами «таблиговцев» были скрытная пропаганда идеологии исламского экстремизма и вовлечение новых членов путём их психологической обработки, а глобальной целью – установление мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создание на базе регионов с традиционно мусульманским населением единого исламского государства «Всемирный халифат», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

Также в ведомстве сообщили, что члены ячейки регулярно проводили встречи с кураторами за рубежом в Пакистане, Бангладеше и Индии.

Суд приговорил основателя ячейки Рамиза Фасхиева к 4,7 годам лишения свободы, остальные члены группировки будут отбывать наказание в колонии поселении, один из них получил условный срок.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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