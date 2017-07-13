В трёх районах Башкирии действовали ячейки экстремистской организации

Чекмагушевский межрайонный суд республики Башкортостан вынес приговор пятерым членам запрещённой в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, ячейка организации действовала на территории трёх районов Башкирии Уфимского, Дюртюлинского и Чекмагушевского.
- Задачами «таблиговцев» были скрытная пропаганда идеологии исламского экстремизма и вовлечение новых членов путём их психологической обработки, а глобальной целью – установление мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создание на базе регионов с традиционно мусульманским населением единого исламского государства «Всемирный халифат», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.
Также в ведомстве сообщили, что члены ячейки регулярно проводили встречи с кураторами за рубежом в Пакистане, Бангладеше и Индии.
Суд приговорил основателя ячейки Рамиза Фасхиева к 4,7 годам лишения свободы, остальные члены группировки будут отбывать наказание в колонии поселении, один из них получил условный срок.