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В уфимском амфитеатре пройдет фестиваль танца «Байык»

13 июля 2017, 11:16
Конкурс назван в честь одноименного старинного башкирского танца.

15 июля в уфимском амфитеатре состоится ежегодный телевизионный конкурс исполнителей башкирского танца «Байык» для детей от 3 до 15 лет, сообщили в пресс-службе администрации города. На одной сцене выступят танцевальные коллективы из Якутии, Абхазии, Северной Осетии, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ярославля. Мероприятие начнется в 17:00. Ранее конкурс проходил в Бурзянском районе республики.

Любопытные факты о фестивале:

- конкурс назван в честь одноименного старинного башкирского танца;

- возникновение танца «Байык» связывают с именем сэсэна Айдара Баика;

- самому маленькому участнику «Байык» было 3 года;

- за время существования проекта было представлено около 100 новых постановочных танцев;

- более 300 участников конкурса выступают в составе ведущих профессиональных и самодеятельных коллективов республики;

- ежегодно лауреаты конкурса принимают участие в международном этническом фестивале «FOMGED» (г. Стамбул, Турция).

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