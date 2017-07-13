В уфимском амфитеатре пройдет фестиваль танца «Байык»

15 июля в уфимском амфитеатре состоится ежегодный телевизионный конкурс исполнителей башкирского танца «Байык» для детей от 3 до 15 лет, сообщили в пресс-службе администрации города. На одной сцене выступят танцевальные коллективы из Якутии, Абхазии, Северной Осетии, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ярославля. Мероприятие начнется в 17:00. Ранее конкурс проходил в Бурзянском районе республики.