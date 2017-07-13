Минэкологии Башкирии с начала года выявило 378 несанкционированных свалок

Общая сумма наложенных административных штрафов в этом году по этой статье составила более 900 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что нарушают в равной степени и юридические, и физические лица. Кроме обследования территорий на предмет наличия несанкционированных свалок инспекторы проверяли объекты, образующие отходы 1-2 классов опасности. В общей сложности ими обследовано 206 подобных объектов, в результате выявлено 123 нарушения. Общая сумма штрафов, наложенных по этой статье, составила более 400 тысяч рублей.
- Как правило, несанкционированные свалки образуются возле дачных участков, коттеджных поселков, в лесопосадках, которые находятся в непосредственной близости от населенных пунктов,
- комментирует главный специалист-эксперт отдела экологической безопасности Минэкологии РБ Айтуган Аралбаев. – Причинами их образования являются отсутствие договоров на вывоз мусора и элементарное отсутствие экологической культуры людей.