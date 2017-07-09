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Спортшкола "Чертаново" одержала победу в финале первенства России в Уфе

9 июля 2017, 13:59
Она переиграла "Краснодар" - 3:1.

Сегодня на уфимском стадионе "Нефтяник" завершился финал первенства России по футболу среди команд спортшкол (2000 г.р. ).

Команда "Чертаново " (Московская область) одержала уверенную победу над соперником "Краснодаром".

Первый тайм закончился с перевесом в два мяча, голы забили Дмитрий Молчанов и Семен Радостев. После перерыва интрига вновь вернулась в игру после того, как со штрафного Эдуард Смертян отыграл один мяч, но счет 2:1 на табло продержался недолго.

Через 10 минут москвичи организовали результативную атаку, и вновь отличился Дмитрий Молчанов. 3:1 - окончательный счет встречи. Победителем первенства России по футболу становится команда спортшколы "Чертаново".

#Новости#Спорт#Футбол#Уфа#Разиф Абдуллин
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