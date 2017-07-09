Спортшкола "Чертаново" одержала победу в финале первенства России в Уфе

Первый тайм закончился с перевесом в два мяча, голы забили Дмитрий Молчанов и Семен Радостев. После перерыва интрига вновь вернулась в игру после того, как со штрафного Эдуард Смертян отыграл один мяч, но счет 2:1 на табло продержался недолго.