Новые выборы пройдут по-новому – говорят в администрации президента России

Источник РИА Новости в администрации президента (АП) утверждает, что ближайшие выборы глав регионов будут проходить по-новому.
Накануне выборов президента России 2018 года собеседник агентства рассказал об особенностях выборной компании губернаторов.
Итак администрация президента видит перед с собой основную задачу - обеспечить легитимность выборов через соблюдение законодательства. Для того чтобы потом, возможно, поправит выборное законодательство.
Во время выборов теперь не будет искусственной оппозиции и видимости борьбы. Всё будет по-настоящему.
- Подход точечных манипуляций, индивидуального разрешения не соблюдать закон, дабы решить некие задачи - порадовать конкретного оппозиционера, дать медийную картинку яркую, симулировать сложность политического процесса в конкретном регионе — администрация президента сегодня отвергает, — сообщил источник в администрации президента.
Таким образом выборы губернаторов станут для них серьезным испытанием. Они должны показать, что умеют работать с населением.
- Если рассматривать с точки зрения федерального центра губернаторские выборы как определенный электоральный политический эксперимент, то проведение губернаторской кампании силами самого губернатора и созданной им команды — это, конечно же, тест, причем очень серьезный тест для главы региона, который позволяет замерить его успешность в публичном поле, информационном поле, умение работать с избирателями. То есть, другими словами, если кампания передается в руки губернаторов, то это не подарок, а это прежде всего ответственность, — сказал РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
- На предстоящих выборах губернаторов власть сделает все, чтобы продемонстрировать минимум искусственности. Любые ограничения честной конкуренции не выгодны прежде всего для нее самой и будут жестко пресекаться. Недвусмысленные намеки на это из президентской администрации уже доведены до регионов, — отметил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
Почему происходят такие изменения, пояснила член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина:
- Сейчас нужна не просто красивая картинка, а то, что по-настоящему волнует людей, что их беспокоит, какие проблемы. И новые команды должны уметь решать проблемы, должны уметь разговаривать с людьми простым языком, чтобы люди их понимали.
Эксперты рассказали, где можно ожидать интересных конкурентных выборов. Политолог Ростислав Туровский считает, что к регионам с наиболее серьезной конкуренцией относятся Карелия, Бурятия, Кировская, Свердловская, Рязанская и Ярославская области, а также город Севастополь.