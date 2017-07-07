Новые выборы пройдут по-новому – говорят в администрации президента России

- Если рассматривать с точки зрения федерального центра губернаторские выборы как определенный электоральный политический эксперимент, то проведение губернаторской кампании силами самого губернатора и созданной им команды — это, конечно же, тест, причем очень серьезный тест для главы региона, который позволяет замерить его успешность в публичном поле, информационном поле, умение работать с избирателями. То есть, другими словами, если кампания передается в руки губернаторов, то это не подарок, а это прежде всего ответственность, — сказал РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.