Игорь Баринов: В Уфе нет никаких рисков в этноконфессиональных вопросах

- Картина по стране несколько изменилась, хотя в общем она достаточно благоприятная, - приводит слова Баринова пресс-служба главы региона. - Лишь пять процентов населения в среднем по стране говорят о том, что они испытывают какие-то проблемы в связи со своей национальностью. По нашим оценкам, Уфа не сильно отличается от средних цифр по стране. Здесь идёт достаточно хорошая работа, хорошие мероприятия, хорошая программа. Думаю, что республика движется в правильном направлении. По нашим оценкам, здесь нет никаких рисков в этноконфессиональных вопросах.