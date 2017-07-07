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Игорь Баринов: В Уфе нет никаких рисков в этноконфессиональных вопросах

7 июля 2017, 10:24
Этноконфессиональная ситуация в Башкирии соответствует общероссийским тенденциям, и никаких рисков здесь нет. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на Российско-иранском социально-культурном форуме в Уфе.

По словам Баринова, агентство разработало новую методику социологического исследования конфессиональной напряженности. Согласно ней, человек может определить, плохо ему или хорошо в связи с его национальностью и вероисповеданием.

- Картина по стране несколько изменилась, хотя в общем она достаточно благоприятная, - приводит слова Баринова пресс-служба главы региона. - Лишь пять процентов населения в среднем по стране говорят о том, что они испытывают какие-то проблемы в связи со своей национальностью. По нашим оценкам, Уфа не сильно отличается от средних цифр по стране. Здесь идёт достаточно хорошая работа, хорошие мероприятия, хорошая программа. Думаю, что республика движется в правильном направлении. По нашим оценкам, здесь нет никаких рисков в этноконфессиональных вопросах.

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#Новости#Башкирия#Уфа#Национальности#Наталья Кузнецова#Политика
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