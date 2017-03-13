Константин Толкачев: В России право не регулирует межнациональные отношения

– Россия – одна из наиболее полиэтнических держав мира. И парадоксом является то, что право практически не действует в регуляции межнациональных отношений. Это затрудняет правовую оценку конфликтов, имеющих межнациональную почву, – прокомментировал данное изменение председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Хотя мы полностью поддерживаем предложение о создании такого закона, но видим, что даже теоретически, не говоря уже о дальнейшей практике его реализации, подготовка такого документа архисложна. Россия сложилась как союз народов, многонациональное федеративное государство, что и закреплено в Конституции. И при разработке закона необходимо учитывать самобытную культуру, обычаи и традиции, существующие у различных народов. Поскольку если закон войдет в противоречие с ними, еще неизвестно, что в этом случае станет более мощным регулятором поведения.