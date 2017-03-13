mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Константин Толкачев: В России право не регулирует межнациональные отношения

13 марта 2017, 14:29
Спикер парламента Башкирии прокомментировал проект федерального закона «О единстве российской нации».

Рссияне пока не готовы к восприятию понятия о единой нации, поэтому принято решение переименовать находящийся в разработке закон «О единстве российской нации» в закон «Об основах государственной национальной политики». Об этом заявил глава рабочей группы по подготовке концепции законопроекта, академик РАН Валерий Тишков. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев высказал свое мнение о законе.

– Россия – одна из наиболее полиэтнических держав мира. И парадоксом является то, что право практически не действует в регуляции межнациональных отношений. Это затрудняет правовую оценку конфликтов, имеющих межнациональную почву, – прокомментировал данное изменение председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Хотя мы полностью поддерживаем предложение о создании такого закона, но видим, что даже теоретически, не говоря уже о дальнейшей практике его реализации, подготовка такого документа архисложна. Россия сложилась как союз народов, многонациональное федеративное государство, что и закреплено в Конституции. И при разработке закона необходимо учитывать самобытную культуру, обычаи и традиции, существующие у различных народов. Поскольку если закон войдет в противоречие с ними, еще неизвестно, что в этом случае станет более мощным регулятором поведения.

Константин Толкачев предложил авторам готовящегося законопроекта изучить опыт межнационального сотрудничества, накопленный в Башкирии.

- В республике накоплен многовековой опыт проживания различных этносов на основе взаимоуважения и равноправия, который мог бы быть положен в основу концепции законопроекта, - пояснил он.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07