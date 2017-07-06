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В Уфе из-за шквалистого ветра вырубило свет в двух домах

6 июля 2017, 10:23
Дерево упало на линию электропередач.

Вчера, 5 июля, шквалистый ветер повалил деревья и крупные ветки в Демском, Калининском, Ленинском, Орджоникидзевском и Советском районах Уфы, сообщили в городской службе спасения.

- Было по два случая падения деревьев во дворах домов, на автомобили и электропровода, - сообщили в администрации Уфы. - Также в одном случае зафиксировано падение дерева на линию электропередач и припаркованный рядом автомобиль. Ночью без электроэнергии в течение некоторого времени оставались два жилых дома в Калининском районе, силами ПО «УГЭС» электроснабжение было оперативно восстановлено. Из людей никто не пострадал.

Ликвидация последствий непогоды продолжается. Сегодня, 6 июля, в Уфе ожидается облачная погода, небольшие дожди, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла.

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