В Уфе из-за шквалистого ветра вырубило свет в двух домах

- Было по два случая падения деревьев во дворах домов, на автомобили и электропровода, - сообщили в администрации Уфы. - Также в одном случае зафиксировано падение дерева на линию электропередач и припаркованный рядом автомобиль. Ночью без электроэнергии в течение некоторого времени оставались два жилых дома в Калининском районе, силами ПО «УГЭС» электроснабжение было оперативно восстановлено. Из людей никто не пострадал.