В Уфе из-за шквалистого ветра вырубило свет в двух домах

Вчера, 5 июля, шквалистый ветер повалил деревья и крупные ветки в Демском, Калининском, Ленинском, Орджоникидзевском и Советском районах Уфы, сообщили в городской службе спасения.
- Было по два случая падения деревьев во дворах домов, на автомобили и электропровода, - сообщили в администрации Уфы. - Также в одном случае зафиксировано падение дерева на линию электропередач и припаркованный рядом автомобиль. Ночью без электроэнергии в течение некоторого времени оставались два жилых дома в Калининском районе, силами ПО «УГЭС» электроснабжение было оперативно восстановлено. Из людей никто не пострадал.
Ликвидация последствий непогоды продолжается. Сегодня, 6 июля, в Уфе ожидается облачная погода, небольшие дожди, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла.