mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе новый асфальт и бетонные бордюры смыло дождем

4 июля 2017, 19:54
Уфимцы выкладывают всоцсети фотографии последствий разошедшейся стихии.

В социальной сети Вконтакте в группе БашДТП сегодня очень много снимков от горожан, иллюстрирующих последствия стихии. Тут и повалившееся на машину дерево, и смытый дождем асфальт, и даже дорожные бордюры не устояли перед сильным потоком воды.

Вот дерево упало на машину, по словам уфимца, это машина его друга, который уехал в отпуск, а свою машину поставил на сохранение во дворе родителей.

А вот асфальт, который смыло ливнем. Это улица Колгуевская, очевидцы пишут, что здесь валяются пласты асфальта, их вырвало кусками, асфальт - новый, половину лета клали.

А это подъем во дворы улицы Габдуллы Амантая, 7, 7/1, тут сильный поток воды не только размыл дорогу, но и смыл даже бетонные бордюры.

А вот что творилось сегодня на улице Испытателей (за Монументом дружбы)

Материалы по теме
Ялалов: Раньше в Уфе в ураган падало 400-500 деревьев, а сейчас 26Мэр Уфы о потопе: Дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливнёвокУфа оказалась не готова к сильным дождям
#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48