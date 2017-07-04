В Уфе новый асфальт и бетонные бордюры смыло дождем

В социальной сети Вконтакте в группе БашДТП сегодня очень много снимков от горожан, иллюстрирующих последствия стихии. Тут и повалившееся на машину дерево, и смытый дождем асфальт, и даже дорожные бордюры не устояли перед сильным потоком воды.
Вот дерево упало на машину, по словам уфимца, это машина его друга, который уехал в отпуск, а свою машину поставил на сохранение во дворе родителей.
А вот асфальт, который смыло ливнем. Это улица Колгуевская, очевидцы пишут, что здесь валяются пласты асфальта, их вырвало кусками, асфальт - новый, половину лета клали.
А это подъем во дворы улицы Габдуллы Амантая, 7, 7/1, тут сильный поток воды не только размыл дорогу, но и смыл даже бетонные бордюры.
А вот что творилось сегодня на улице Испытателей (за Монументом дружбы)