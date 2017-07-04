В Уфе новый асфальт и бетонные бордюры смыло дождем

В социальной сети Вконтакте в группе БашДТП сегодня очень много снимков от горожан, иллюстрирующих последствия стихии. Тут и повалившееся на машину дерево, и смытый дождем асфальт, и даже дорожные бордюры не устояли перед сильным потоком воды.