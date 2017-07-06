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Дефицит бюджета Башкирии увеличен до 11,6 млрд рублей

6 июля 2017, 15:24
Изменения коснулись и доходной части главного финансового документа республики.

Депутаты Курултая Башкирии проголосовали за изменение параметров бюджета Башкирии на текущий год. Расходы региона составят 160,3 млрд рублей, ранее планировалось потратить 156,2 млрд рублей. Доходы бюджета увеличились на 2,86 млрд, до 148,7 млрд рублей. Таким образом дефицит составит 11,6 млрд рублей.

В сопроводительной записке сказано, что доходы региона увеличились за счёт дополнительных поступлений из федерального бюджета, расходы - из-за изменений в адресной инвестиционной программе и перераспределения бюджетных ассигнований.

Напомним, в прошлом году бюджет Башкирии был закрыт с профицитом в 12,5 млрд рублей, тогда это объясняли хорошими налоговыми поступлениями и высокими дивидендами отгосударственной части в крупных компаниях.

#Новости#Константин Климов#Экономика
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