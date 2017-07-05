Ситуация в башкирской Сарве начала накаляться

Неделю назад мы сообщали о деревне Сарва в Нуримановском районе Башкирии, которая оказалась отрезана от «большой земли» из-за отсутствия возможности проехать по единственной дороге. С этого времени ситуация не изменилась и люди решились на крайние меры - перегородили дорогу лесовозам. Как сообщила нашему агентству председатель сельсовета Миляуша Идрисова, жителям пообещали, что проблема будет решена в течение двух недель, но этого не произошло.
- Постоянно на дороге дежурят 20-25 человек, установили палатку и не покидают «пост» даже ночью. В деревне уже стоят 5 лесовозов, один из них гружённый, ещё три стоят на подъезде к селу, - рассказала в телефонном разговоре Миляуша Идрисова.
По её словам, люди не собираются покидать «баррикады», пока до райцентра не сделают дорогу для легковых авто.
- Вчера из Уфы приезжали полицейские, взяли у всех объяснительные, всю ночь ходили по деревне, - говорит Миляуша.
Это не первая попытка жителей Сарвы перегородить дорогу, две недели назад они попытались сделать это с помощью личных автомобилей, тогда приехали сотрудники ДПС и составили административные протоколы на водителей.
Напомним, жители Сарвы протестуют против движения по деревне большегрузов, перевозящих лес для нужд завода «Кроношпан». Как мы сообщали ранее, из-за того, что лесовозы идут с большим перегрузом, подрядчик, выполняющий работы по капитальному ремонту дороги, не может должным образом укрепить основание полотна, и за несколько часов после проведения работ дорога снова приходит в негодность. Работы на участке дороги Вознесенский – Сарва выполняет ООО «РегионДорСтрой», в прошлом году получившее госзаказ стоимостью 42 миллиона рублей.
Подробнее о жителях деревни Сарва и о тех, по чьей вине в землю зарывается 42 миллиона бюджетных денег, читайте в репортаже «Медиакорсети».