Ситуация в башкирской Сарве начала накаляться

Неделю назад мы сообщали о деревне Сарва в Нуримановском районе Башкирии, которая оказалась отрезана от «большой земли» из-за отсутствия возможности проехать по единственной дороге. С этого времени ситуация не изменилась и люди решились на крайние меры - перегородили дорогу лесовозам. Как сообщила нашему агентству председатель сельсовета Миляуша Идрисова, жителям пообещали, что проблема будет решена в течение двух недель, но этого не произошло.