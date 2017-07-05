Не стало писателя Даниила Гранина

В Санкт-Петербурге на 98-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, сообщает «Интерфакс». Агентство сообщает, что писателя не стало в ночь на среду, последние дни он провел в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Писатель родился в 1919 году, воевал на фронте в составе народного ополчения, воевал в танковых частях. Начал печататься в 1949 году, среди самых известных его произведений – роман «Искатели», «После свадьбы», «Иду на грозу».
Вместе с Алесем Адамовичем является автором «Блокадной книги», рассказывающей о жизни ленинградцев во время блокады.
Гранин также много лет занимался общественной деятельностью, был секретарем отделения Союза писателей, также был народным депутатом СССР.
В июне этого года стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему вручил Владимир Путин.