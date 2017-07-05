Не стало писателя Даниила Гранина

В Санкт-Петербурге на 98-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, сообщает «Интерфакс». Агентство сообщает, что писателя не стало в ночь на среду, последние дни он провел в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.