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Не стало писателя Даниила Гранина

5 июля 2017, 09:52
Ему было 98 лет.

В Санкт-Петербурге на 98-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, сообщает «Интерфакс». Агентство сообщает, что писателя не стало в ночь на среду, последние дни он провел в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Писатель родился в 1919 году, воевал на фронте в составе народного ополчения, воевал в танковых частях. Начал печататься в 1949 году, среди самых известных его произведений – роман «Искатели», «После свадьбы», «Иду на грозу».

Вместе с Алесем Адамовичем является автором «Блокадной книги», рассказывающей о жизни ленинградцев во время блокады.

Гранин также много лет занимался общественной деятельностью, был секретарем отделения Союза писателей, также был народным депутатом СССР.

В июне этого года стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, которую 3 июня ему вручил Владимир Путин.

#Новости#Надежда Валитова#Культура
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