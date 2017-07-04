Писатель Айдар Хусаинов сформулировал 125 признаков типичного уфимца

Так, по мнению драматурга, настоящий уфимец любит спорить, получать все и сразу и его почти ни в чем нельзя убедить. Mkset решила опубликовать его портрет типичного жителя столицы. Правда, из 125 признаков мы выбрали 25.
1.Если уфимец неправ, то он прав в душе.
2. Уфимца ни в чем нельзя убедить. Единственный инструмент управления уфимцем - непрерывные упреки.
3. Любое доброе дело, сделанное для уфимца, есть долг каждого горожанина и гостя столицы.
4. Любое доброе дело, сделанное не для уфимца, есть злое дело.
5. Уфимец уважает только того, с кем говорит и пока говорит.
6. Уфимец погоду не делает, но испортить её может.
7. Уфимец живет в мире, в котором есть только два города -Москва и Казань. В один он хочет попасть, но не может. В другой может, но не хочет.
8. Чтобы ни услышал уфимец, он всегда готов сказать: "А я против!"
9. Уфимцу зимой холодно, летом жарко, весной грязно, осенью дождливо и пасмурно.
10. Уфимец борется с несправедливостью одним способом - он терпеливо ждет.
11. Самое приятное для уфимца - безнаказанно проявлять неуважение.
12. Уфимец делает что-то, если только очень хочет. И то не факт.
13. Все, что делает уфимец, он делает из-под палки, и потому полагает глубоко несправедливым.
14. Спорить с уфимцем все равно что наливать мед в бочку с ложкой дегтя- чем больше льешь меда, тем больше дегтя.
15. Уфимец хочет, чтобы все было легко и быстро.
16. Любую работу , которая ему не нравится, уфимец делает с неприязнью.
17. Уфимцу ничего нельзя доказать. Приказать - другое дело.
18. Уфимец во всех случаях очень агрессивно отстаивает общепринятое мнение.
19. Уфимец хочет, чтобы все было интересно и бесплатно.
20. Уфимец всегда жалеет дальнего, а не ближнего человека.
21. Не надо доказывать уфимцу, что он не прав. Вам все равно, а ему неприятно.
22. Уфимец не спорит, он разоблачает.
23. Уфимца может удовлетворить только статус бога. На худой конец прокурора.
24. Нет такого богатства и таких возможностей, которые бы не профукал уфимец.
25. Уфимец всегда отдаёт право выбора тому, кто этого захочет.
Справка. Айдар Хусаинов -поэт, переводчик, драматург, член правления Союза писателей РБ, руководитель секции перевода СП РБ, руководитель литературного объединения «УФЛИ», член редколлегии журналов «Крещатик» (Мюнхен), главный редактор газеты «Истоки». Ведет личный блог. Является организатором различных поэтических конкурсов и других мероприятий. Обладатель республиканских, всероссийских литературных премий.