На главной транспортной артерии Уфы увеличен скоростной режим

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что уже сегодня на проспекте Салавата Юлаева в Уфе будут демонтированы дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 километров в час. Согласно ПДД теперь на главной транспортной артерии будет действовать стандартное ограничение для городских дорог – 60 километров в час, а с учётом погрешности, оговорённой в законодательстве, максимальная скорость движения может быть до 80 км\ч.