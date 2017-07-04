mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На главной транспортной артерии Уфы увеличен скоростной режим

4 июля 2017, 12:32
Уже сегодня по проспекту Салавата Юлаева можно будет ездить на скорости до 80 км\ч.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что уже сегодня на проспекте Салавата Юлаева в Уфе будут демонтированы дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 километров в час. Согласно ПДД теперь на главной транспортной артерии будет действовать стандартное ограничение для городских дорог – 60 километров в час, а с учётом погрешности, оговорённой в законодательстве, максимальная скорость движения может быть до 80 км\ч.

- Также вносятся коррективы в соответствии с изменением регламента и в настройки камер автоматизированной фотофиксации нарушений ПДД, - сообщил Гильмутдинов.

Однако сам же Динар Гильмутдинов уточнил, что на некоторых участках ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, поэтому могут быть установлены временные ограничения скорости.

#Новости#Константин Климов#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48