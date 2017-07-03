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В Уфе пройдет книжный квест

3 июля 2017, 10:10
Участники игры будут получать книги и задания, за выполнение которых получат баллы.

Уфимцы примут участие в книжном квесте «Глава». Как поясняют организаторы, игра рассчитана на четыре недели. За это время игрок не только будет читать книги, но и научится скорочтению.

После регистрации участнику высылаются методики по быстрому и качественному чтению. Применяя их, реально прочитать книгу за один день, - говорит представитель команды #буксекта Екатерина Ронжина. - Участник выбирает четыре книги из разных сфер жизни: реклама, переговоры, дизайн, продвижение бизнеса, копирайтинг, психология, отношения между между мужчиной и женщиной, воспитание ребёнка и другие. Каждый найдет то, что ему по-настоящему интересно!

Смысл квеста не только в том, чтобы научиться скорочтению. Прежде всего, участник пишет отчеты и отправляет их вымышленному персонажу Букки. За подробно составленный отчет начисляются баллы. Еженедельные задания выполняются по желанию, за них также начисляются бонусы.

По итогам 4 недель определяются 3 победителя. Более подробную информацию можно прочитать здесь.

#Новости#Чтение#Книги#Кристина Дейнеко#Культура
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