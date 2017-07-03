В Уфе пройдет книжный квест

После регистрации участнику высылаются методики по быстрому и качественному чтению. Применяя их, реально прочитать книгу за один день, - говорит представитель команды #буксекта Екатерина Ронжина. - Участник выбирает четыре книги из разных сфер жизни: реклама, переговоры, дизайн, продвижение бизнеса, копирайтинг, психология, отношения между между мужчиной и женщиной, воспитание ребёнка и другие. Каждый найдет то, что ему по-настоящему интересно!