В Уфе пройдет книжный квест

Уфимцы примут участие в книжном квесте «Глава». Как поясняют организаторы, игра рассчитана на четыре недели. За это время игрок не только будет читать книги, но и научится скорочтению.
После регистрации участнику высылаются методики по быстрому и качественному чтению. Применяя их, реально прочитать книгу за один день, - говорит представитель команды #буксекта Екатерина Ронжина. - Участник выбирает четыре книги из разных сфер жизни: реклама, переговоры, дизайн, продвижение бизнеса, копирайтинг, психология, отношения между между мужчиной и женщиной, воспитание ребёнка и другие. Каждый найдет то, что ему по-настоящему интересно!
Смысл квеста не только в том, чтобы научиться скорочтению. Прежде всего, участник пишет отчеты и отправляет их вымышленному персонажу Букки. За подробно составленный отчет начисляются баллы. Еженедельные задания выполняются по желанию, за них также начисляются бонусы.