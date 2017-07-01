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В Уфе презентовали камеру, которая сама печатает фотографии

30 июня 2017, 21:00
«Карманный Instagram» - именно так называют новинку её производители.

29 июня в Уфе состоялась презентация фотокамеры Instax SQUARE SQ10 от FUJIFILM. Журналистов, блогеров и фотографов пригласили на тест-драйв новой модели. Гости смогли сами оценить возможности нового девайса. В модельном ряде фотокамер Instax есть как бюджетные, так и более дорогие камеры. Объединяет их одно – моментальная печать фотографий. Размер у карточек не большой: «MINI» (5 х 9 см визитка) и «WIDE» (8 x 10 см). Далее идут отличия.

Фото: Кристина Дейнеко
Фото: Кристина Дейнеко

У первых моделей нет ничего, кроме оптического видоискателя и моментальной печати, у следующего поколения Instax появилось специальное зеркало для селфи, а новая модель SQ10 сочетает в себе жидкокристаллический экран, благодаря которому можно выбрать не только границы кадра, но и в последующем обработать снимок перед печатью, так же есть функция двойной экспозиции. Ее по достоинству оценят люди с творческим мышлением.

Фото: Кристина Дейнеко
Фото: Кристина Дейнеко

Мы презентуем новую модель Instax SQUARE SQ10. Это совершенно новый для нас формат. Если раньше карточки были форматом "MINI" или "WIDE", то у новой камеры квадратные карточки. Камера уникальная поскольку это гибрид аналоговой и цифровой печати. Подобных фотоаппаратов нет. Мы можем высветлить, применить фильтры, тут же распечатать понравившийся нам кадр. Это карманный Instagram, который можно потрогать, - рассказывает менеджер по развитию продуктов Instax в России компании FUJIFILM Кирилл Мартынов.

Фото: Кристина Дейнеко
Фото: Кристина Дейнеко

Что касается более подробных технических характеристик и потребительских свойств девайсов, то об этом мы расскажем позже в отдельном обзоре, когда сами некоторое время испытаем новую фотокамеру.

Фото: Кристина Дейнеко
Фото: Кристина Дейнеко
Фото: Кристина Дейнеко
Фото: Кристина Дейнеко
Менеджер по развитию продуктов Instax в России компании FUJIFILM Кирилл Мартынов
Фото: Кристина Дейнеко

#Новости#Фотоаппарат#Кристина Дейнеко#Технологии
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