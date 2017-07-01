В Уфе презентовали камеру, которая сама печатает фотографии

У первых моделей нет ничего, кроме оптического видоискателя и моментальной печати, у следующего поколения Instax появилось специальное зеркало для селфи, а новая модель SQ10 сочетает в себе жидкокристаллический экран, благодаря которому можно выбрать не только границы кадра, но и в последующем обработать снимок перед печатью, так же есть функция двойной экспозиции. Ее по достоинству оценят люди с творческим мышлением.